Dublin (www.fondscheck.de) - Der Börsengang (IPO) von SpaceX (ISIN US84615Q1031/ WKN A42D4F) hat eine Produktwelle ausgelöst, wie sie die ETF-Industrie in dieser Geschwindigkeit selten gesehen hat: Binnen weniger Tage brachten mehrere Emittenten gehebelte Produkte auf den Markt, um bullische wie bärische Sichtweisen auf SpaceX mit verstärkter täglicher Kurswirkung handelbar zu machen, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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