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Markus Weingran
19.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Second-Hand-Aktien: Gold: Goldman senkt Preisziel | SpaceX: Kursziel 401 $ | VW: Keine Panik

Es ging hoch her auf der HV von VW und heute ziert die Aktie das DAX-Ende. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Zwar sieht die Zukunft von VW immer noch nicht blumig aus, aber der Kursrücksetzer hat einen anderen Grund.Kroger Zahlen: Second Hand Aktien der große Gewinner? Kroger kann die Erwartungen nicht komplett erfüllen und warnt gleichzeitig vor einem neu festgestellten Kaufverhalten: Der Einkaufskorb ist nicht so voll wie früher und überwiegend mit Angeboten gefüllt. Die Verbraucher werden preissensibler. Das spielt auch Anbietern von Second-Hand-Waren in die Karten. Experten erwarten, dass der Markt für gebrauchte Waren bis 2030 schneller wächst als der Bekleidungsmarkt. Wir stellen …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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