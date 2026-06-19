Check: Second-Hand-Aktien: Gold: Goldman senkt Preisziel | SpaceX: Kursziel 401 $ | VW: Keine Panik

Es ging hoch her auf der HV von VW und heute ziert die Aktie das DAX-Ende. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Zwar sieht die Zukunft von VW immer noch nicht blumig aus, aber der Kursrücksetzer hat einen anderen Grund.Kroger Zahlen: Second Hand Aktien der große Gewinner? Kroger kann die Erwartungen nicht komplett erfüllen und warnt gleichzeitig vor einem neu festgestellten Kaufverhalten: Der Einkaufskorb ist nicht so voll wie früher und überwiegend mit Angeboten gefüllt. Die Verbraucher werden preissensibler. Das spielt auch Anbietern von Second-Hand-Waren in die Karten. Experten erwarten, dass der Markt für gebrauchte Waren bis 2030 schneller wächst als der Bekleidungsmarkt. Wir stellen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran