Tesla-Fahrer und KI-Experte Yann LeCun legt den Finger in die Wunde. Die KI-Tochter von SpaceX habe Probleme und auch anderen KI-Frontier-Firmen stehen vor einigen Herausforderungen. "Cool" findet Elon Musk hingegen ein neues, "sehr wildes" KI-Produkt."LLMs haben weniger gesunden Menschenverstand als eine Hauskatze." Oder: "Die Angst vor KI-Superintelligenz ist verfrüht - wir haben noch nicht mal Hunde-Level-Intelligenz erreicht." Mit solchen Aussagen sorgt der gebürtige Franzose Yann LeCun immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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