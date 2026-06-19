Was ist hier los?: Gold-Crash voraus? Die 50%-Warnung, über die jetzt alle Edelmetall-Anleger sprechen!

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Gold und Silber stehen an einem entscheidenden Punkt. Nach einer gewaltigen Rally stellt sich jetzt die Frage, die viele Anleger elektrisiert!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

"Ist der große Edelmetall-Boom vorbei - oder beginnt gerade erst die nächste große Bewegung?

Genau dieser brisanten Frage gehen wir in unserem neuen Video nach:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ElDNPvm75uk&ra=m

Einige Analysten warnen bereits vor einem dramatischen Absturz. Gold könnte massiv fallen, Silber sogar noch stärker unter Druck geraten. Die Argumente klingen alarmierend: technische Warnsignale, historische Zyklen und die Gefahr einer größeren Korrektur.

Doch auf der anderen Seite stehen starke Gegenargumente: Käufe der Zentralbanken, geopolitische Spannungen, steigende Staatsschulden, Währungsrisiken und die entscheidende Frage, ob ein 50%-Crash bei Gold überhaupt realistisch begründbar ist.

Die Wahrheit liegt möglicherweise nicht in den Extremen.

In diesem Video analysieren wir, was wirklich hinter der aktuellen Gold- und Silber-Debatte steckt:

• Droht tatsächlich ein Jahrhundert-Absturz?

• Ist der Bullenmarkt beendet?

• Oder sehen wir gerade eine der interessantesten Chancen der nächsten Jahre?

Denn eines ist sicher:

Die nächste große Bewegung bei Gold und Silber könnte viele Anleger überraschen.

Wer Gold, Silber, Minenaktien oder Edelmetalle zur Absicherung hält, sollte sich dieses Video unbedingt ansehen. Gerade jetzt entscheidet sich, ob Anleger aus Angst reagieren - oder die aktuelle Lage mit kühlem Kopf richtig einordnen.

Deshalb jetzt das Video ansehen und erfahren, welches Szenario deutlich wahrscheinlicher ist - und worauf Edelmetall-Anleger jetzt achten müssen:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ElDNPvm75uk&ra=m

Viel Spaß mit dem Video und beste Grüße

Ihr

Team vom Rohstoff Insider

Hinweis: Dieser Beitrag ist Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich der allgemeinen Information. Er stellt keine Anlageberatung, keine Finanzanalyse und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rohstoffen, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Edelmetalle, Rohstoffe, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XC0009656XXX