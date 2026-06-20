* Typischer Aufwärtstrend bei Gold* Kaufgelegenheit im Rohstoffsektor

Liebe Leser,



Gold befindet sich in einer langfristigen Hausse, die noch lange nicht zu Ende ist. Dafür sorgen vor allem die Staatsfinanzen, die nahezu weltweit völlig marode sind. Jahrzehntelang haben verantwortungslos agierende Politiker die Staatsschuldenspirale immer weiter nach oben gedreht und das Wohlergehen zukünftiger Generationen für Wahlerfolge geopfert.



Was verantwortungsvolle Eltern niemals tun würden, haben Regierungen in nie zuvor gesehenem Ausmaß vorgemacht: Sie haben weit über ihre Verhältnisse regiert und Schuldenberge angehäuft. Die Erbschaft, die sie den Kindern und Kindeskindern ihrer Wähler und Nicht-Wähler hinterlassen, besteht aus Schuldscheinen. "Nach uns die Sintflut" war und ist ihr Motto, von Trump über Macron bis hin zu Merz und von der Leyen, die nichts unversucht lässt, um auch auf EU-Ebene die Aufnahme neuer Staatsschulden voranzutreiben.



Viel mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen, um die Notwendigkeit zu erkennen, Ihr Vermögen vor den kurzsichtigen und selbstherrlichen Umtrieben solcher Politiker zu schützen. Gold bietet Ihnen diesen Schutz, da der Wert des Goldes nicht von Zahlungsversprechen abhängt.

Den vollständigen Artikel lesen ...