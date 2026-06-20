Kurzzeitig sah es nach einem bärenstarken Wochenschluss im Dax aus. Der Index behauptete sich lange Zeit oberhalb von 25.000 Punkten. Der große Verfallstag hatte nicht die gefürchteten Verwerfungen gebracht. Dennoch geriet der Dax im weiteren Handelsverlauf aus dem Tritt. Die undurchsichtige Gemengelage im Nahen Osten belastete.Im Fokus standen die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus. Nach der zwischen den USA und dem Iran erzielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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