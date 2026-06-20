Bosch eBike Systems, bisher für seine Mittelmotoren bekannt, stellt den ersten Nabenmotor des Unternehmens vor: die Hub Line für Elektrofahrräder. Und: Zusammen mit dem neuen Nabenmotor präsentiert die Bosch-Tochter auch ihren bisher schlanksten Akku, die PowerTube 360. Bosch eBike Systems stellt einige wichtige Produktneuheiten in seinem Portfolio vor. Herzstück der neuen E-Bike-Komponenten ist ein neuer leichter, agiler und nahezu unsichtbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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