Die smarte Heizungssteuerung über intelligente Thermostate soll die Wärme im Haushalt gezielt verteilen und die Stromerzeugung aus der Photovoltaik, den Batteriespeicher und die Wärmepumpe besser aufeinander abstimmen. Der Home-Energy-Anbieter Enpal nimmt nun auch intelligente Thermostate vom Heiztechnikanbieter Bosch Smart Home in sein Produktportfolio auf. Seit Juli 2026 ist die smarte Heizungssteuerung über Thermostate für Neukund:innen erhältlich, die sich für eine Enpal-Wärmepumpe entscheiden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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