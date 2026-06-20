Eine mögliche Trennung von der Industriesparte ist nur der erste Schritt. Analysten sehen den größeren Hebel für die Aktie woanders, und der könnte schon bald folgen. Im Aktienkurs von Siemens Energy schlummert offenbar mehr Wert, als bislang sichtbar ist. Davon zumindest gehen die Analysten der Bank of America aus, die ihre Kaufempfehlung bekräftigen und am Kursziel von 250 Euro festhalten. Auslöser ist ein Bericht des Manager Magazins, wonach Siemens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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