Die Metaplanet-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund -89% an Wert verloren und zählt damit zu den größten Verlierern der vergangenen Jahre. Nach dem massiven Abverkauf befindet sich der Kurs nun in einer charttechnisch entscheidenden Phase, in der wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die laufende Korrektur bereits ihr Ende gefunden hat oder ob weitere Tiefs bevorstehen. Wie es für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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