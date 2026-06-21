SpaceX steht kurz nach dem Rekord Börsengang erneut im Fokus der Anleger. Der Raumfahrtkonzern von Elon Musk prüft offenbar eine Anleihe Platzierung über mindestens 20 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 17,44 Milliarden Euro. Damit wächst die Frage, ob der Hype um die SpaceX Aktie bereits mehr Risiko als Fantasie enthält.Frisches Kapital nach Rekordstart Der Börsengang von SpaceX brachte dem Unternehmen 86 Milliarden Dollar ein, also rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de