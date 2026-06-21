Der Ölpreis bleibt ein zentraler Risikofaktor für die Börsen. Die Straße von Hormus rückt dabei erneut in den Fokus, weil ein großer Teil des weltweiten Ölhandels durch diese Meerenge läuft. Für Anleger sind vor allem Energieaktien, Airlines, Chemiewerte und die Inflationserwartungen wichtig.Engpass für den Weltmarkt Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Transportrouten für Energie. Nach Angaben der EIA liefen 2024 und im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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