In einigen US-Städten gehören die fahrerlosen Taxis längst zum Stadtbild. In New York wird das bis auf Weiteres nicht der Fall sein: Hier ist die Politik weiterhin auf der Seite menschlicher Fahrer:innen. Obwohl Fahrten mit autonomen Taxis in Teilen der USA boomen, sieht sich Waymo mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Neben wiederkehrenden Softwareproblemen hat das Unternehmen auch mit politischen Hürden zu kämpfen. Wie die New York Times ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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