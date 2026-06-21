Eine starke Währung kann reisen wesentlich beeinflussen. Früher war es die billige türkische oder italienische Lira. Mittlerweile lockt Japan dank schwachem Yen. In den 1980er-Jahren war für viele deutsche Touristen klar, dass der Urlaub am italischen Strand im Vergleich zur Nordsee günstig sein musste. Die normale Inflation wurde massiv durch die beständig schwache Lira abgefangen. 2026 merkt man, dass der Euro auf Mallorca oder in Rom mitunter weniger wert ist als in Berlin oder Freiburg. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research