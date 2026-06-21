Wie geht es weiter?: Wochenrückblick KW 25-2026: Der Anstieg geht weiter - doch die Fed bremst!

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Fed-Härte, Dollarstärke und Rohstoffdruck: Warum Aktien weiter klettern, Gold und Silber wackeln - und Anleger jetzt mehr Disziplin als Mut brauchen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Finanzmärkte kletterten auch in der vergangenen Handelswoche weiter. Doch der Aufstieg wirkt zunehmend nervöser. Auf der einen Seite sorgte die vorläufige Entspannung im Nahen Osten für sinkende Ölpreise und bessere Stimmung an den Aktienmärkten. Auf der anderen Seite machte die US-Notenbank klar: Der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen.

Die Wall Street hatte wegen des Juneteenth-Feiertags nur vier Handelstage. Trotzdem reichte es für eine positive Wochenbilanz. Vor allem Technologie- und Halbleiterwerte stützten den Markt.

Quelle: WallstreetOnline.de

Gleichzeitig profitierte der US-Dollar von der härteren Fed-Tonlage - und genau das setzte Gold, Silber und Kupfer spürbar unter Druck.

Fed: Zinssenkungsfantasie vorerst beendet!

Im Mittelpunkt stand der erste große Auftritt von Kevin Warsh als neuer Fed-Chef. Seine Botschaft war klar: Die Fed denkt nicht an schnelle Lockerung, sondern bleibt wegen der Inflation vorsichtig und eher straff.

Die Kombination aus hartnäckigen Preisrisiken, den Nachwirkungen höherer Energiepreise und einer robusten US-Wirtschaft spricht aktuell gegen baldige Zinssenkungen. Der Markt preist inzwischen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinserhöhung in den kommenden Monaten ein.

Der Dollar reagierte entsprechend stark. Das belastet Rohstoffe, weil sie für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer werden. Besonders Gold und Silber leiden zusätzlich darunter, dass sie keine laufenden Erträge abwerfen.

Für Aktien ist das Bild gemischter: Höhere Zinsen sind Gegenwind. Doch solange Tech-Werte ziehen und die Wirtschaft stabil bleibt, zeigt sich der Markt erstaunlich widerstandsfähig.

Nahost: Entspannung hilft - aber Risiken bleiben!

Geopolitisch brachte die vorläufige Verständigung zwischen Washington und Teheran Erleichterung. Die Ölpreise gaben nach, weil Anleger auf eine schrittweise Entspannung im Nahen Osten setzen.

Trotzdem wäre vollständige Entwarnung verfrüht. Die Folgen der zeitweisen Schließung der Straße von Hormus verschwinden nicht innerhalb weniger Tage. Lieferketten, Versicherungen, Transportkosten und Energiepreise reagieren oft mit Verzögerung. Genau deshalb bleibt die Fed wachsam: Sinkendes Öl hilft kurzfristig, aber die Inflationsrisiken sind noch nicht vom Tisch.

Aktienmärkte: Stark, aber selektiver!

Die US-Aktienmärkte zeigten erneut Stärke. Trotz kurzer Handelswoche, festerem Dollar und straffer Fed-Tonlage gelang eine positive Wochenperformance.

Hauptstütze blieb der Technologiesektor. Besonders Halbleiterwerte profitierten weiter vom Interesse an künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Speicherchips. Die Anleger sind vorsichtiger geworden, aber sie ziehen sich nicht aus dem Markt zurück.

Die Rallye ist nicht breit euphorisch, sondern selektiv. Kapital fließt vor allem in Bereiche, in denen Wachstum, Zukunftsfantasie und echte Gewinnperspektiven zusammenkommen.

Gleichzeitig beginnt die Sommerphase. Die Liquidität nimmt ab, viele institutionelle Investoren werden zurückhaltender. Dadurch steigt das Risiko plötzlicher Kursschwankungen. Weniger Volumen bedeutet: Gute Nachrichten können schneller treiben - schlechte Nachrichten aber auch härter treffen.

Gold, Silber und Kupfer unter Druck!

Gold geriet leicht unter Druck und handelt nur noch um rund 4.160,- US-Dollar je Unze. Ein stärkerer Dollar und steigende Zinserwartungen nehmen dem Edelmetall kurzfristig den Glanz. Gold bleibt langfristig durch geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsverschuldung und Zentralbankkäufe unterstützt. Kurzfristig dominiert jedoch die Fed.

Silber traf es etwas härter. Das graue Metall notiert derzeit unter 65,- US-Dollar je Unze. Nach der starken Rally der vergangenen Monate ist dieser Rücksetzer beachtenswert, aber nicht völlig überraschend. Silber ist volatiler als Gold, weil es zugleich Edelmetall und Industriemetall ist.

Auch Kupfer gab leicht nach. An der London Metal Exchange fiel der Preis um rund 1% auf etwa 13.690,- US-Dollar je Tonne. Ein stärkerer Dollar, höhere Finanzierungskosten und Sorgen vor einer Wachstumsabkühlung belasteten. Zusätzlich wartet der Markt auf Donald Trumps Entscheidung zu möglichen Zöllen auf raffiniertes Kupfer. Solche Maßnahmen könnten Handelsströme verschieben und regionale Preisunterschiede vergrößern.

Quelle: MinerDeck auf X

Langfristig bleibt Kupfer dennoch strategisch interessant. Elektrifizierung, Rechenzentren, künstliche Intelligenz, Stromnetzausbau und industrielle Modernisierung brauchen enorme Mengen dieses Metalls.

Ausblick: Micron, PCE und US-BIP im Fokus!

Die kommende Woche könnte vor allem am Donnerstag spannend werden. Bereits am Vorabend legt Micron Zahlen vor. Der Speicherchip-Konzern gilt als wichtiger Stimmungstest für die KI- und Halbleiter-Rally. Starke Zahlen könnten den Technologiesektor weiter stützen. Eine Enttäuschung könnte dagegen schnell Gewinnmitnahmen auslösen.

Am Donnerstag folgen wichtige US-Daten: Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte, Auftragseingänge langlebiger Güter, PCE-Inflation und die finale Schätzung zum US-BIP des ersten Quartals. Diese Daten entscheiden mit darüber, ob die härtere Fed-Linie bestätigt wird oder ob wieder etwas Entspannung in die Zinsdebatte kommt.

Fazit: Der Markt steigt - aber die Fehlerquote sinkt!

Diese Woche zeigte: Der Anstieg an den Märkten geht weiter, aber die Luft wird dünner. Aktien profitieren von Tech-Stärke, KI-Fantasie und einer vorläufigen Entspannung im Nahen Osten. Gleichzeitig drücken Dollarstärke und Zinserwartungen auf Gold, Silber und Kupfer. Die Fed hat klargemacht, dass sie nicht zu früh nachgeben will.

Für Anleger bedeutet das: Die Märkte sind nicht schwach, aber anspruchsvoller. In einer Phase dünner Sommerliquidität können Bewegungen schneller und heftiger werden. Entscheidendbleiben Qualität, starke Bilanzen, echte Gewinne, klare Wachstumstreiber und ein kühler Kopf. Ab jetzt zählt nicht mehr nur Mut - sondern vor allem Disziplin. Weitere interessante Informationen können Sie demn folgenden Artikeln entnehmen.

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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