Der US-Chiphersteller Nvidia profitiert weiterhin massiv vom weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz. Während das Unternehmen bereits heute zu den wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt zählt, sehen einige Marktbeobachter noch erhebliches Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Grundlage dieser optimistischen Einschätzungen ist vor allem die erwartete Explosion der Investitionen in Rechenzentren, die als Rückgrat moderner KI-Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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