Siemens gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen mehrere Themen gleichzeitig zusammenliefen. Mit dem Call-Optionsschein JZ9K77 auf die Siemens-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 166,95 %. Der Rückenwind kam vor allem aus zwei Richtungen: aus dem Ausbau der Infrastruktur für Rechenzentren und aus einer insgesamt robusten Nachfrage in Bereichen wie Versorger, Mobilität und Industrie. Siemens selbst hat das laufende Geschäftsjahr nach einem starken Start höher angesetzt und im Frühjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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