LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 35 auf 40 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Marktumfeld sei günstig und die regulatorischen Bedingungen besserten sich, schrieb Flora Bocahut am Freitagabend. Die Bewertung der Aktie sei momentan aber angemessen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0244767585
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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