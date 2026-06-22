Die Reddit-Aktie hat sich seit ihrem lokalen Tief bereits um rund +58% erholt und sorgt damit wieder für Aufmerksamkeit. Nach dem massiven Rücksetzer der vergangenen Monate mehren sich die Anzeichen einer Stabilisierung, während wichtige Widerstandsbereiche zunehmend unter Druck geraten. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Korrektur bereits abgeschlossen wurde oder ob die jüngste Erholung lediglich eine Zwischenstation im übergeordneten Abwärtstrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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