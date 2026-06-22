Nordex hat drei neue Aufträge in den Vereinigten Staaten mit einem Gesamtvolumen von 484 MW bekannt gegeben, was möglicherweise den Beginn eines Aufschwungs in ihrem US-Geschäft signalisiert. Während die Projektdetails nicht offengelegt wurden, deutet das Gesamtvolumen auf eine anhaltende Nachfrage nach der Technologie von Nordex in Nordamerika hin. Dies unterstützt die Erwartungen an eine Verbesserung des Momentums in den USA und eine mögliche Beschleunigung der regionalen Auftragsaktivitäten. Insgesamt hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der breitere Zyklus intakt bleibt, insbesondere da Europa möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat. Die USA könnten sich als wichtiger Wachstumstreiber herauskristallisieren, der eine Normalisierung in den europäischen Märkten ausgleichen könnte. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unsere langfristigen Wachstumsannahmen und erhöhen unser Kursziel auf 44,00 EUR (von 40,00 EUR), während wir aufgrund anhaltender Unsicherheiten und erhöhter Bewertungsniveaus eine HALTE-Empfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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