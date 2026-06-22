DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: beabsichtigt den Rückkauf von Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494XXX und ISIN: AT0000A2LXXX)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Erste Group Bank AG: beabsichtigt den Rückkauf von Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494XXX und ISIN: AT0000A2LXXX)

Wien (pta000/22.06.2026/10:15 UTC+2)

Erste Group Bank AG beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494XXX) und EUR 750.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: AT0000A2LXXX)

Die Erste Group Bank AG ("Erste Group") wird heute eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber") (i) ihrer EUR 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: XS2108494XXX) (die "EUR 500.000.000 Schuldverschreibungen") und (ii) ihrer EUR 750.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes (ISIN: AT0000A2LXXX) (die "EUR 750.000.000 Schuldverschreibungen", und zusammen mit den EUR 500.000.000 Schuldverschreibungen, die "Schuldverschreibungen", jeweils eine "Serie") veröffentlichen, ihr die Schuldverschreibungen der jeweiligen Serie zum Kauf gegen Barzahlung durch die Erste Group, vorbehaltlich eines maximalen Annahmebetrags und weiterer Bedingungen (wie in einem Tender Offer Memorandum vom 22. Juni 2026 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegt) zu (i) 100% des Nennbetrags der EUR 500.000.000 Schuldverschreibungen und (ii) 100,70% des Nennbetrags der EUR 750.000.000 Schuldverschreibungen, mit einem Erfüllungstag am oder um den 1. Juli 2026 (das "Rückkaufangebot") anzudienen.

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Tender Offer Memorandum, von dem Kopien den Inhabern auf der Webseite des Global Tender Agent (wie nachstehend definiert) vorbehaltlich der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen und Registrierung oder auf ihr Verlangen von den Tender Agents (wie nachstehend definiert) unter Beachtung von Vertriebsbeschränkungen zur Verfügung gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 22. Juni 2026 und endet am 29. Juni 2026 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandum an (i) Kroll Issuer Services Limited, The News Building, 3 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Global Tender Agent (der "Global Tender Agent") und (ii) Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich, als Austrian Tender Agent (zusammen mit dem Global Tender Agent, die "Tender Agents") zu übermitteln. Die Ablehnung der von den Inhabern angedienten Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der Erste Group.

Weiters beabsichtigt die Erste Group, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender Additional Tier 1 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Additional Tier 1 Notes Programme vom 13. November 2025.

Haftungsausschluss:

Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung stellen dar oder beinhalten ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der Erste Group in ein Land ausgegeben wurden, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist. Die Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der Republik Österreich befinden und in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandum gelangen und/oder ein Verkaufsangebot für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang zu informieren und diese einzuhalten. Weder die Erste Group noch die Tender Agents oder einer der Dealer Manager (wie im Tender Offer Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe eines Verkaufsangebots für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 idgF (Marktmissbrauchsverordnung). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung dar. Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Erste Group dar.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, ODER IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTSWIDRIG IST.

Die Aktie der Erste Group (ISIN AT0000652011) notiert an folgenden Börsen: Wien, Prag und Bukarest.

Die Emissionen der Erste Group Bank AG sind an folgenden geregelten Märkten zugelassen: Wien, Luxemburg, Budapest, Bukarest, Stuttgart.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Erste Group Bank AG tragen folgende ISINs:

AT0000A32XXX, AT0000A33XXX, AT0000A39XXX, AT0000A3BXXX, XS1750974XXX.

(Ende)

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Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:

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June 22, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)