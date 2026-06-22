Silber ringt um Stabilität: Warum die 60-Dollar-Zone jetzt zählt

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Der Edelmetall-Expert und Technical Analyst Florian Grummes ordnet den Silbermarkt nach starken Schwankungen neu ein. Er beschreibt, dass der Preis nach einer kurzen Erholung wieder deutlich gefallen ist. Nun entscheidet vor allem die Zone um 60 bis 61 US-Dollar darüber, ob sich Silber stabilisiert oder die Korrektur weitergeht. Belastend wirken die straffere Geldpolitik der Fed (Federal Reserve, US-Notenbank), schwächere Konjunktursignale und ein fester Dollar.
Der Edelmetall-Expert und Technical Analyst Florian Grummes ordnet den Silbermarkt nach starken Schwankungen neu ein. Er beschreibt, dass der Preis nach einer kurzen Erholung wieder deutlich gefallen ist. Nun entscheidet vor allem die Zone um 60 bis 61 US-Dollar darüber, ob sich Silber stabilisiert oder die Korrektur weitergeht. Belastend wirken die straffere Geldpolitik der Fed (Federal Reserve, US-Notenbank), schwächere Konjunktursignale und ein fester Dollar.
Zinspolitik bremst den Markt
Nach einer breiten Erholung im Frühjahr stieg Silber zunächst bis auf 89,36 US-Dollar. Danach geriet der Preis laut Grummes wieder unter Druck. Ein Tief bei 61,50 US-Dollar löste zwar eine Gegenbewegung bis 71,55 US-Dollar aus, doch diese hielt nur kurz. Nach der jüngsten Zinsentscheidung fiel Silber erneut und erreichte 63,28 US-Dollar. Damit ging ein großer Teil der Erholung wieder verloren. Seit Jahresbeginn liegt Silber rund 10 Prozent im Minus. Fed Chair Kevin Warsh ließ die Leitzinsen unverändert, stellte aber die hohe Inflation in den Vordergrund. Grummes verweist darauf, dass mehrere Fed-Entscheider im laufenden Jahr eine Zinserhöhung für möglich hielten. Für Silber wäre das Gegenwind, weil höhere Renditen bei Staatsanleihen und ein stärkerer Dollar den Vorteil eines unverzinsten Rohstoffs verringerten.
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