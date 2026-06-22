Kreditfonds stemmen in den USA bereits 7 Prozent der Unternehmensfinanzierungen. Die nunmehr überarbeitete EU-AIFM-Richtlinie soll dafür sorgen, dass künftig auch europäische Unternehmen vermehrt von dieser Quelle der Fremdfinanzierung profitieren können. Dem Vernehmen nach dürfte der österreichische Ministerialentwurf den Finanzausschuss passieren. Dann braucht es nämlich nicht zwingend eine Banklizenz, um über alternative Investmentfonds (AIF) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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