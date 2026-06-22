© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonLime steht kurz vor dem Börsengang und holt offenbar Uber als Ankerinvestor an Bord. Der Schritt könnte das Vertrauen der Anleger deutlich stärken.Der E-Scooter- und E-Bike-Anbieter Lime will seinen bevorstehenden Börsengang offenbar mit prominenter Unterstützung absichern. Nach Informationen von The Information plant das Unternehmen, den Fahrdienstvermittler Uber als Ankerinvestor für das Börsendebüt in den Vereinigten Staaten zu benennen. Dem Bericht zufolge will Uber einen bedeutenden Betrag in die Emission investieren. Der Konzern soll zudem auf der Titelseite eines aktualisierten Börsenprospekts als Ankerinvestor aufgeführt werden. Die Unterlagen wollte Lime demnach am Montag …
Enthaltene Werte: US90353T1007Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE