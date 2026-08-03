The following instruments on XETRA do have their first trading 03.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.08.2026
Aktien
1 US5146743084 Land Securities Group PLC ADR
2 AU0000475568 Maverick Minerals Australia Ltd.
3 US64125S1042 Neutron Holdings Inc.
4 KYG3919S1479 Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd.
5 US5949604038 Microvision Inc.
Anleihen/ETP
1 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
2 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
3 USN01014AXXX AES Espana B.V.
4 US91282CRXXX United States of America
5 XS3373440XXX Cobas Multicaps Value ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.08.2026
Aktien
1 US5146743084 Land Securities Group PLC ADR
2 AU0000475568 Maverick Minerals Australia Ltd.
3 US64125S1042 Neutron Holdings Inc.
4 KYG3919S1479 Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd.
5 US5949604038 Microvision Inc.
Anleihen/ETP
1 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
2 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
3 USN01014AXXX AES Espana B.V.
4 US91282CRXXX United States of America
5 XS3373440XXX Cobas Multicaps Value ETP
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