Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US5949603048 Microvision Inc. [Wash.] 31.07.2026 US5949604XXX Microvision Inc. Del 03.08.2026 Tausch 15:1
KYG3919S1057 Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd. 31.07.2026 KYG3919S1XXX Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd. 03.08.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US5949603048 Microvision Inc. [Wash.] 31.07.2026 US5949604XXX Microvision Inc. Del 03.08.2026 Tausch 15:1
KYG3919S1057 Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd. 31.07.2026 KYG3919S1XXX Global Bio-Chem Technology Group Co. Ltd. 03.08.2026 Tausch 10:1
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