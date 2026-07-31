The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2026
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ISIN Name
DE000A2G9M17 CAPSENSIXX AG INH O.N.
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1294 VAR
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.C301 21/30
FR0000036816 TOUR EIFFEL INH. EO 5
KYG3919S1057 GLOBAL BIO-CHEM TE.HD-,10
US5949603048 MICROVISION NEW DL -,001
USN01007AXXX AES ESPANA 21/28 REG
XS2623489XXX DANA FIN.LUX 23/31 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2026
.
ISIN Name
DE000A2G9M17 CAPSENSIXX AG INH O.N.
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1294 VAR
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.C301 21/30
FR0000036816 TOUR EIFFEL INH. EO 5
KYG3919S1057 GLOBAL BIO-CHEM TE.HD-,10
US5949603048 MICROVISION NEW DL -,001
USN01007AXXX AES ESPANA 21/28 REG
XS2623489XXX DANA FIN.LUX 23/31 REGS
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