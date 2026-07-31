Anzeige
Mehr »
Freitag, 31.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SEAS meldet US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JUDY | ISIN: US5949603048 | Ticker-Symbol: MVIN
Tradegate
31.07.26 | 17:04
0,215 Euro
+1,27 % +0,003
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MICROVISION INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROVISION INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2070,21221:07
0,2220,22421:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPSENSIXX
CAPSENSIXX AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPSENSIXX AG21,0000,00 %
GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP CO LTD0,005-100,00 %
MICROVISION INC0,215+1,27 %
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL SA7,990-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.