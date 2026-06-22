© Foto: Jaque Silva - NurPhotoMidjourney plant einen 60-Sekunden-Körperscanner per Ultraschall und KI. Butterfly liefert die Technik für den Prototyp. Anleger haben die Aktie am Donnerstag brutal hochgekauft, heute kommt der erste Dämpfer.Butterfly Network ist mit einem Schlag zurück auf dem Radar spekulativer Wachstumsanleger. Die Aktie sprang am Donnerstag, dem letzten regulären Handelstag der vergangenen Woche vor dem Juneteenth-Feiertag am Freitag, um rund 56 Prozent nach oben. Auslöser war die Nachricht, dass Butterflys Ultraschalltechnologie eine zentrale Rolle im neuen Gesundheitsprojekt von Midjourney spielt. Der KI-Konzern, bisher vor allem für Bildgenerierung bekannt, stellte "Midjourney Medical" und einen …
Enthaltene Werte: US1241551027Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE