Die SAP Aktie zeigte sich schwächer. Der Softwarekonzern ist vor den anstehenden Q2 Zahlen in die Quiet Period eingetreten. Bis zum 23 Juli wird sich SAP nicht mehr zu Umsatz Margen oder Prognosen äußern. Anleger müssen sich daher vorerst auf Analystenschätzungen und Markterwartungen konzentrieren.SAP geht in die Quiet Period SAP schaltet vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf Informationsstille. Während der Quiet Period gibt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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