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Markus Weingran
22.06.2026 15:27 Uhr
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Check: 5 Käufe für die Woche: Micron: Vor Zahlen noch zuschlagen? | Abbvie: Übernahme? | OHB: DAX-Kandidat?

Wir starten eine neue Rubrik in der wO Börsenlounge. Ab sofort werden wir uns Montags immer 5 Aktien rauspicken, die in der laufenden Woche besonders im Fokus stehen. In dieser Woche ergibt das einen interessanten Mix.5 Aktien, die Anleger diese Woche im Blick haben sollten Raumfahrtfantasie, KI-Euphorie, Kreuzfahrt-Comeback, Chipboom und Turnaround-Wette. Diese Woche stehen fünf unterschiedlich Aktien im Fokus. Einige könnten ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben, andere könnten sich wieder bei den Anlegern ins Gedächtnis rufen. Wir checken, wo diese Woche Chancen schlummern und wo Anleger lieber zweimal hinschauen sollten. Kampfjet-Aus: Itlien wittert seine Chance - schaut Airbus in die …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.