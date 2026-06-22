Check: 5 Käufe für die Woche: Micron: Vor Zahlen noch zuschlagen? | Abbvie: Übernahme? | OHB: DAX-Kandidat?

Wir starten eine neue Rubrik in der wO Börsenlounge. Ab sofort werden wir uns Montags immer 5 Aktien rauspicken, die in der laufenden Woche besonders im Fokus stehen. In dieser Woche ergibt das einen interessanten Mix.5 Aktien, die Anleger diese Woche im Blick haben sollten Raumfahrtfantasie, KI-Euphorie, Kreuzfahrt-Comeback, Chipboom und Turnaround-Wette. Diese Woche stehen fünf unterschiedlich Aktien im Fokus. Einige könnten ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben, andere könnten sich wieder bei den Anlegern ins Gedächtnis rufen. Wir checken, wo diese Woche Chancen schlummern und wo Anleger lieber zweimal hinschauen sollten. Kampfjet-Aus: Itlien wittert seine Chance - schaut Airbus in die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran