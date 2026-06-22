- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 in der Festhalle Kollnau, Vogteistr. 3, 79183 Waldkirch-Kollnau um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 in der Festhalle Kollnau, Vogteistr. 3, 79183 Waldkirch-Kollnau um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|WKV AG, Namen - HV am 31.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 in der Festhalle Kollnau, Vogteistr. 3, 79183 Waldkirch-Kollnau um 10:00 Uhr statt. Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|WKV AG, Vorzüge - HV am 31.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 in der Festhalle Kollnau, Vogteistr. 3, 79183 Waldkirch-Kollnau um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag für die Vorzugsaktien...
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