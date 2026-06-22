Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Fonds (ETFs), die in verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen investieren, nehmen noch eine Nischenstellung ein, so die Experten von "FONDS professionell". Doch immerhin seien diese Multi-Asset-ETFs vielen Anlegern bekannt. Zu diesem Ergebnis komme zumindest eine Umfrage des Branchenportals "Extra-ETF" und des Anbieters BlackRock. Demnach hätten 78 Prozent der rund 1.600 befragten Nutzer angegeben, mit dieser Kategorie vertraut zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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