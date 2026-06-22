Wien (www.fondscheck.de) - Bei Union Investment Luxembourg (UIL) kommt es zu Veränderungen im Vorstand, so die Experten von FONDS professionell. Isabell Zipp (40) und Patrick Basner (44) würden mit Wirkung zum 1. Juli 2026 in das Führungsgremium berufen. Sie würden auf Klaus Bollmann folgen, der sich künftig wieder vollständig auf seine Funktion als Leiter des Bereichs Produktmanagement, Mandanten- und Vertriebsservice im institutionellen Geschäft von Union Investment in Frankfurt konzentriere. Zudem scheide Rolf Knigge altersbedingt aus dem Unternehmen aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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