© Foto: OpenAIMehr als 100 Konzerne drängen Regierungen zu schneller Elektrifizierung: Sauberer Strom soll Kosten senken, Lieferketten schützen und Wachstum sichern.Uber, Autodesk, Coca-Cola und Unilever gehören zu den über 100 Unternehmen, die eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie weltweit die Regierungen auffordern, die Elektrifizierung zu beschleunigen und die saubere Elektrifizierung zu einer zentralen Säule der Wirtschafts- und Industriestrategie zu machen, wie aus einer am Montag von der Global Renewables Alliance veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Die Unternehmen gaben an, sich in einer Phase anhaltender geopolitischer Spannungen, Marktvolatilität und Druck auf die Energiepreise zu …
Enthaltene Werte: US0527691069,US1912161007,US90353T1007,GB00BVZK7T90Den vollständigen Artikel lesen
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