Ein fast 250 Jahre alter Industriekonzern rückt im Zuge des Hypes um Raumfahrtaktien ins Visier von Analysten. Denn die Franzosen besetzen eine besonders geschützte Nische der Luftfahrt.Der französische Industriekonzern Lisi produziert Verbindungselemente und Montagelösungen für Flugzeuge, Autos und andere industrielle Anwendungen. Was nach Schrauben und Bolzen klingt, ist in der Luftfahrt ein sicherheitskritisches Geschäft mit hohen Hürden. Die Berenberg Bank nimmt den französischen Industriekonzern Lisi mit einer Kaufempfehlung in ihre Coverage auf. Das Kursziel von 81 Euro liegt rund 20 Prozent über dem zuletzt genannten Kurs von 67,50 Euro. Der entscheidende Punkt der Analyse ist nicht …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,FR0000050353Den vollständigen Artikel lesen
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