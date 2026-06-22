BÖRSE HEUTE: Nasdaq schwächer, Öl unter Druck (22.06.2026)

Die Börse Heute zeigt ein gemischtes Bild. Während sich die europäischen Aktienmärkte überwiegend stabil präsentieren, geraten die US-Technologiewerte zunehmend unter Druck. Besonders die Schwäche bei Alphabet und SpaceX belastet die Stimmung im Nasdaq. Gleichzeitig sorgt die Annäherung zwischen den USA und dem Iran für sinkende Ölpreise und neue Hoffnungen auf eine weitere Entspannung an den Rohstoffmärkten. Für Anleger bleibt die Börse Aktuell damit von geopolitischen Entwicklungen und dem Technologiesektor geprägt.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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