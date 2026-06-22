DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet zieht Nasdaq nach unten

DOW JONES--An den US-Börsen hat sich am Montag nach dem langen Feiertagswochenende keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Im Fokus standen vor allem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Gesprächen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz andauernder diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, hätten die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, hieß es von der Saxo Bank.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 51.713 Punkte, gestützt vor allem von der Caterpillar-Aktie (+3,7%). Der S&P-500 sank um 0,4 Prozent. Der Nasdaq-Composite büßte 1,3 Prozent ein. Hier belastete vor allem das Minus der schwergewichteten Alphabet-Aktie. Der Kurs der Google-Mutter sackte um 5 Prozent ab. Beobachter erklärten das Minus mit dem Weggang von John Jumper. Der Forscher und Nobelpreisgewinner hatte am Freitag mitgeteilt, dass er die KI-Forschungstochter Google Deepmind verlassen und zum KI-Startup Anthropic wechseln werde. Auch andere Aktien der sogenannten "Glorreichen Sieben" verzeichneten größere Kursverluste. So verbilligten sich Amazon um 4,8, Meta Platforms um 2,3 und Microsoft um 3,2 Prozent.

An der Nyse wurden 1.158 (Donnerstag: 1.770) Kursgewinner gesehen. Ihnen standen 1.614 (993) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 58 (73) Titel.

Der Speicherchiphersteller SK Hynix hat Samsung Electronics überholt und ist das wertvollste Unternehmen Südkoreas. Treiber ist der KI-bedingte Chip-Boom. SK Hynix, ein wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten (HBM), die in Nvidias KI-Beschleunigern verwendet werden, vermeldete im April einen verfünffachten Anstieg des Quartalsüberschusses aufgrund steigender Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben Speicherhersteller die HBM-Produktion für spezialisierte Speicher priorisiert, die für KI benötigt werden. Das Training großer Sprachmodelle macht in der Regel die Kombination von Nvidias Grafikprozessoren mit HBM erforderlich. Die Nvidia-Aktie, ebenfalls eine der "Glorreichen Sieben" gab um rund 1 Prozent nach.

Im Blick standen auch diverse Veränderungen bei den Zusammensetzungen von S&P-500 und Nasdaq-100. So wurden die Aktien von Flex und Marvell Technology in den S&P-500 aufgenommen. Dagegen mussten Campbell's und Pool ihren Platz in dem Index räumen. Neue Mitglieder des Nasdaq-100 wurden Astera Labs, Coreweave, Nebius, Rocket Lab und Teradyne. Entnommen wurden die Papiere von Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk und Zscaler.

Die Renditen am US-Anleihemarkt und der Dollar legten leicht zu - der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Die Märkte setzten weiter auf eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve, hieß es. Gleichzeitig richte sich die Aufmerksamkeit auch auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran, wobei beide Länder eine Einigung innerhalb von 60 Tagen anstrebten, so Li Xing von Exness. "Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung könnten die Nachfrage nach sicheren Häfen verringern und den Dollar belasten. Die Vorsicht könnte jedoch angesichts der zahlreichen Rückschläge, die die Verhandlungen in den letzten Monaten gekennzeichnet haben, andauern", meint Xing. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 6 Basispunkte auf 4,51 Prozent.

Die Ölpreise gaben nach vor dem Hintergrund der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Belastend wirkte die Entscheidung der US-Regierung, die Sanktionen gegen den Iran für die Dauer von zwei Monaten zu lockern und dem Land den Verkauf von Öl gegen Dollar zu gestatten - auch an US-Abnehmer. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent rutschte deutlicher unter die Marke von 80 Dollar und verlor 2,8 Prozent auf 78,32 Dollar je Fass.

Der Goldpreis erholte sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Für die Feinunze ging es um 0,8 Prozent auf 4.192 Dollar nach oben. Auch hier werde auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran geschaut, hieß es. Zudem habe die Sitzung der US-Notenbank in der vergangenen Woche darauf hingedeutet, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben dürften, was die Attraktivität zinsloser Anlagen verringere.

Bei den Einzelwerten schossen die Aktien von Apogee Therapeutics um 46,7 Prozent auf 132,54 Dollar nach oben. Der US-Pharmakonzern Abbvie übernimmt das Unternehmen für 10,9 Milliarden US-Dollar. Abbvie erklärte am Montag, dass man 135,11 US-Dollar je Aktie in bar zahlen wolle. Dies entspricht einem Aufschlag von 49 Prozent gegenüber dem Apogee-Schlusskurs vom Donnerstag bei 90,38 Dollar. Für die Aktien von Abbvie ging es um 6,3 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.712,71 +0,3 +148,01 51.564,70 S&P-500 7.472,79 -0,4 -27,79 7.500,58 NASDAQ Comp 26.166,60 -1,3 -351,33 26.517,93 NASDAQ 100 30.347,08 -0,2 -59,11 30.406,19 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,23 +0,05 4,24 4,21 5 Jahre 4,29 +0,06 4,29 4,26 10 Jahre 4,51 +0,06 4,51 4,48 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13 EUR/USD 1,1427 -0,4 -0,0041 1,1468 1,1463 EUR/JPY 184,65 -0,2 -0,3700 185,02 184,9300 EUR/CHF 0,9236 -0,2 -0,0017 0,9253 0,9259 EUR/GBP 0,8623 -0,4 -0,0038 0,8661 0,8669 USD/JPY 161,56 +0,2 0,2800 161,28 161,3100 GBP/USD 1,3249 +0,1 0,0017 1,3232 1,3218 USD/CNY 6,7745 +0,1 0,0059 6,7686 6,7686 USD/CNH 6,778 -0,1 -0,0047 6,7827 6,7845 AUS/USD 0,7 -0,2 -0,0011 0,7011 0,7008 Bitcoin/USD 64.573,42 +1,3 805,64 63.767,78 63.245,49 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 74,20 -2,2 -1,65 75,85 Brent/ICE 78,32 -2,8 -2,25 80,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.192,10 +0,8 32,11 4.160,00 Silber 65,20 +0,5 0,30 64,91 Platin 1.678,92 +0,9 14,86 1.664,06 (Angaben ohne Gewähr) ===

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