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Der CLARITY Act steht jetzt auf dem Senatskalender und ist damit nur noch eine Abstimmung vom Bundesgesetz entfernt. XRP reagierte zunächst mit einem Anstieg von 13 Prozent auf 1,28 Dollar am 15. Juni, bevor Verkäufer den Kurs auf 1,14 Dollar am 22. Juni zurückdrückten. Whale-Wallets haben in einer einzigen Sitzung 1,53 Milliarden XRP angesammelt. Spot-ETFs auf XRP verzeichneten seit ihrem Start im November 2025 kumulative Zuflüsse von 1,44 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus hat ein unterzeichnetes Gesetz bis zum 4. Juli als Ziel ausgegeben. Trotzdem bleibt die XRP Prognose an eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden Dollar gebunden, die selbst bei einem Anstieg auf 2 Dollar nur 77 Prozent Rendite über Monate liefert.

XRP Prognose gewinnt an Stärke nach dem Fortschritt des CLARITY Act

Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen passiert und wurde am 1. Juni auf den Senatskalender gesetzt. Laut CoinDesk ist das Gesetz damit für eine vollständige Abstimmung im Senat berechtigt, wobei die Senatsführung den Zeitplan noch festlegen muss. Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung im Jahr 2026 auf 72 Prozent. Wenn das Gesetz vor dem 4. Juli verabschiedet wird, erhält XRP dauerhaften Status als digitaler Rohstoff nach Bundesrecht.

Spot-XRP-ETFs haben seit ihrem Start im November 2025 kumulative Nettozuflüsse von 1,44 Milliarden Dollar verzeichnet. Laut Yahoo Finance stellte der Mai mit 131,94 Millionen Dollar einen Monatsrekord auf. UBS und Bank of America haben im Mai erstmals XRP-ETF-Positionen aufgebaut. Goldman Sachs hatte bereits im ersten Quartal 2026 rund 154 Millionen Dollar in XRP-ETFs allokiert. Die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP erreichte mit 332.230 ein Allzeithoch. Standard Chartered und JPMorgan prognostizieren XRP-ETF-Zuflüsse von 4 bis 8 Milliarden Dollar, falls der CLARITY Act verabschiedet wird.

Whale-Wallets haben mehr als 720 Millionen XRP seit dem 3. Juni von Börsen abgezogen. Die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP erreichte mit 332.230 ein Allzeithoch. Der XRP-Kurs notiert am 22. Juni bei 1,14 Dollar, 70 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,84 Dollar aus dem Januar 2018. Die Aussichten verbessern sich mit der Regulierung, doch selbst 2,20 Dollar bedeuten 95 Prozent über Monate. Dasselbe Kapital, das vor einem bestätigten Listing positioniert ist, zielt auf Renditen, die diese Prognose von einer 70-Milliarden-Dollar-Basis nicht liefern kann.

Pepeto als Einstieg jenseits der XRP Prognose

Der CLARITY Act steht auf dem Senatskalender, und die XRP Prognose hat an Gewicht gewonnen. Doch von 1,14 Dollar mit einer 70-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung liefert selbst ein Anstieg auf 2 Dollar eine Rendite, die Monate benötigt. Das ist die Realität für Halter innerhalb eines Large Caps, bei dem gute Nachrichten einen Prozentsatz liefern und nicht die Rendite, die Kapital grundlegend verändert.

Pepeto wurde für das Ergebnis geschaffen, das eine Large-Cap-Regulierung nicht liefern kann, und bietet Haltern ein aktives Netzwerk, in dem PepetoSwap jeden Handel ohne Gebühren abwickelt und eine Cross-Chain-Bridge Token zwischen Netzwerken ohne Kosten transferiert. Pepeto hält dieses Fenster offen, wobei der Swap Transaktionen abwickelt und die Bridge Blockchains verbindet.

Das vollständige Netzwerk positioniert Halter vor dem Listing, nicht hinter der Masse, die erst nach der Senatsabstimmung eingestiegen ist. Während XRP-Halter darauf warten, dass der Senat den Token über 2 Dollar schiebt, haben sich Pepeto-Käufer einen Einstieg zum Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar gesichert, während ein Binance-Listing näher rückt, und der Gründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat, steht hinter dem Projekt. SolidProof hat jeden Smart Contract einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Die gebührenfreie Bridge transferiert Token zwischen Netzwerken ohne Kosten und schützt damit jede Position vor versteckten Abzügen.

Über 10 Millionen Dollar sind in den Vorverkauf geflossen, Analysten schätzen die möglichen Renditen auf ein Vielfaches des aktuellen Preises, und das Listing-Fenster verengt sich mit jedem neuen Käufer. Der aktuelle Preis, der diese Multiplikatoren ermöglicht, verschwindet, sobald die Börse live geht, und Pepeto zieht weiterhin Käufer an, solange dieser Einstieg verfügbar bleibt.

Fazit zur XRP Prognose und zum Timing im aktuellen Markt

Die XRP Prognose hat sich verbessert, seit der CLARITY Act auf dem Senatskalender steht. XRP-Halter hoffen, dass die Abstimmung den Kurs über 2 Dollar treibt, doch selbst das stärkste Szenario platziert dieses Ziel Monate entfernt. Ein Presale, der sich einem Binance-Listing nähert, mit über 10 Millionen Dollar Kapital und Analysten, die auf ein Vielfaches des Einstiegspreises schätzen, stellt Pepeto in eine andere Kategorie als jede XRP Prognose. Der Presale-Einstieg über pepetocoin.com zielt auf die Rendite, die das Listing liefern könnte, und die Nachfrage wächst täglich.

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