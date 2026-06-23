Köln - Der Sozialethiker Elmar Nass warnt vor einem Anstieg der Einsamkeit durch KI-basierte Chatbots. "Ja, diese Gefahr sehe ich eindeutig. Wenn digitale Systeme Gespräche mit Freunden oder vertrauten Menschen ersetzen, verstärkt das Isolation", sagte Nass der "Rheinischen Post". Ein Chatbot sei "kein Gegenüber mit Verantwortung oder Empathie", warnte er.



Weiter sagte er, problematisch werde es, wenn Chatbots menschliche Beziehungen ersetzen. Gerade bei seelischen Krisen könne das gefährlich werden. Es habe bereits Fälle gegeben, in denen Menschen mithilfe von Chatbots Suizidgedanken entwickelt oder konkretisiert hätten. Das zeige, wie schief die Entwicklung laufen könne.



Nass sprach sich daher für eine strengere Regulierung und mehr Aufklärung aus. "Wir brauchen mehrere Dinge gleichzeitig: Regulierung, gesellschaftliche Debatten und vor allem Bildung. Es müssen klare Regeln definiert werden - etwa dort, wo menschliche Beziehungen durch KI ersetzt werden", sagte er.



Neue Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) zeigen, dass sich etwa jeder fünfte junge Erwachsene in Deutschland sehr einsam fühlt.





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