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Die Tokioter Kryptobörse bitFlyer hat bestätigt, dass Solana ab dem 24. Juni 2026 zum Handel verfügbar sein wird. Jedes Listing in Japan benötigt eine explizite Lizenz der Finanzaufsicht FSA, und diese Freigabe gilt als einer der strengsten Prüfprozesse weltweit. SOL handelt derzeit bei 69 Dollar und liegt damit 77 Prozent unter seinem Allzeithoch von 294 Dollar. Das Alpenglow-Upgrade steht auf dem Testnet und verspricht Transaktionszeiten von unter 100 Millisekunden für die Solana-Blockchain. Die Community diskutiert den Vorschlag SIMD-550, der die jährliche Inflationssenkung von 15 auf 30 Prozent verdoppeln würde. ETFs haben weltweit über eine Milliarde Dollar an Zuflüssen erreicht, und Morgan Stanley hat ETF-Anträge mit der niedrigsten Gebühr des Marktes eingereicht. Diese Solana News zeigen wachsende Akzeptanz, doch der Kurs spiegelt dieses Bild noch nicht wider. Und ein Presale bietet eine Renditegleichung, die von 69 Dollar aus nicht möglich ist.

Solana News: bitFlyer-Listing als regulatorischer Meilenstein für SOL in Asien

Japans größte Kryptobörse bitFlyer hat am 15. Juni angekündigt, dass SOL ab dem 24. Juni 2026 über die Plattform gehandelt werden kann. Die Ankündigung ist ein bedeutender regulatorischer Meilenstein, da die japanische Finanzaufsicht FSA eines der strengsten Lizenzsysteme der Welt betreibt laut CoinMarketCap. Das Listing eröffnet SOL den Zugang zu einem großen Pool regulierten Kapitals. Bisher war der Zugang für japanische Großanleger durch die Auflagen stark begrenzt, und diese Solana News öffnen eine neue Tür.

Parallel dazu hat das Netzwerk wichtige technische Fortschritte gemacht. Das Alpenglow-Upgrade befindet sich auf dem Testnet und soll im späten dritten Quartal 2026 auf dem Mainnet aktiviert werden laut Boerse-Express. Dieses Upgrade verspricht Transaktionszeiten von unter 100 Millisekunden und einen grundlegenden Umbau der Konsensschicht. Die Community berät den Vorschlag SIMD-550, der die jährliche Inflationssenkung von 15 auf 30 Prozent verdoppeln würde.

SOL handelt bei 69 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden Dollar. Das Real-World-Asset-Ökosystem hat einen Gesamtwert von über 3 Milliarden Dollar erreicht, ein neues Allzeithoch. Die Pump.fun-Aktivität ist allerdings stark zurückgegangen, was die Netzwerkgebühren deutlich gesenkt hat. Diese Solana News zeigen echte Adoption, doch von 69 Dollar aus liefert selbst eine Erholung auf 100 Dollar nur rund 45 Prozent über Monate. Wer nach einem Einstieg sucht, dessen Katalysator nicht von der Marktkapitalisierung abhängt, findet eine andere Gleichung.

Pepeto: Gebührenfreier Swap und Cross-Chain-Transfer als Gegenmodell

Das Japan-Listing ist positiv für SOL, doch eine Bewegung von 69 auf 100 Dollar bedeutet einen Gewinn von 45 Prozent, der den Rest des Jahres dauern könnte. Pepeto steht am anderen Ende der Skala mit Werkzeugen für die Handelsschicht, den Teil von Krypto, der unabhängig von der Marktrichtung Volumen erzeugt.

PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, sodass Kapital bei jeder Transaktion nicht geschmälert wird, und die Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit die Mittel bei jedem Transfer vollständig erhalten bleiben. Beide Werkzeuge laufen bereits, was bedeutet, dass die Nutzung mit steigendem Handelsvolumen natürlich wächst. Das Projekt entstand unter der Leitung des Mitgründers, der den ursprünglichen Pepe Coin mit demselben Gesamtangebot von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat.

Über 10 Millionen Dollar sind bereits von Wallets eingeflossen, die das Ergebnis berechnet haben, bevor die breite Masse es bemerkte. Die Sicherheit des Presales wurde durch ein vollständiges SolidProof-Audit gewährleistet, das jeden Vertrag vor dem öffentlichen Verkaufsstart überprüft hat. Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar sichert ein Einstieg von 500 Dollar Millionen von Token.

Analysten schätzen Renditen von einem Vielfachen nach der Listung. Während sich die Adoption aufbaut und das Presale-Fenster auf Pepeto schrumpft, bräuchten die Solana News Jahre, um das zu erreichen, was dieser Einstieg in Wochen liefern könnte.

Fazit: Was die Solana News für Anleger bedeuten und wo der echte Einstieg wartet

Das bitFlyer-Listing in Japan bestätigt, dass reguliertes Kapital weiterhin an Krypto glaubt. Doch die stärksten Solana News Kursziele liegen bei 85 bis 150 Dollar über viele Monate, während Pepetos Presale-Einstieg ein Vielfaches davon liefern könnte. Der Mitgründer, der bereits einen Token auf 11 Milliarden Dollar gebaut hat, steht hinter dem Projekt, und über 10 Millionen Dollar von frühen Wallets haben das Signal bestätigt. Die Presale-Seite pepetocoin.com ist der Ort, an dem dieser Einstieg verfügbar ist, und das Fenster schließt sich mit der Listung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen Solana News für den SOL-Kurs 2026?

Das bitFlyer-Listing am 24. Juni und das Alpenglow-Upgrade stärken die Perspektive. Analysten sehen Kursziele von 85 bis 150 Dollar, doch SOL braucht von 69 Dollar aus Monate, um diese Ziele zu erreichen. Die Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Gewinne.