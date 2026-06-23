Erfahrung schlägt Aktionismus: Panik im Minensektor? Nicht bei uns! Wir haben in 7 Tagen über 30% Gewinn realisiert!

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Während andere verkauften, nutzten wir die Chance: über 35% Gewinn in nur 7 Tagen. Jetzt zum Rohstoff-König kommen und beim nächsten Signal dabei sein!

Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

an der Börse entscheidet sich in Panikphasen, wer planlos verkauft - und wer vorbereitet zuschlägt.

Genau das haben wir in der vergangenen Woche erlebt.

Der Minensektor wurde regelrecht abverkauft. Viele Anleger warfen Gold- und Silberaktien ohne Rücksicht auf Fundamentaldaten aus den Depots. Angst, Unsicherheit und Kapitulation dominierten den Markt.

Doch für erfahrene Rohstoff-Investoren sind genau solche Extremphasen oft die spannendsten Momente.

Denn Anfang letzter Woche sendete ein wichtiger technischer Indikator ein außergewöhnliches Signal: Der Gold Miners Bullish Percent Index (BPGDM) fiel auf 0.

Quelle: Eigene Darstellung

Mit anderen Worten: Keine einzige Aktie im erfassten Goldminen-Universum befand sich mehr in einem positiven technischen Aufwärtstrend. Die Marktbreite war komplett eingebrochen. Eine Stimmungslage, wie man sie zuletzt am Tiefpunkt des massiven Bärenmarktes 2015 gesehen hatte.

Für viele Anleger war das ein Schock.

Für uns beim Rohstoff-König war es ein klares Kapitulationssignal.

Denn während die Masse in Panik geriet, zeigten die Fundamentaldaten vieler Produzenten weiterhin ein völlig anderes Bild: Weiterhin hohe Edelmetallpreise, starke Margen, robuste Cashflows und teils operative Gewinnspannen von über 60%.

Genau deshalb sind wir nicht in Deckung gegangen. Wir sind vielmehr in die Offensive gegangen.

Und daraus resultierte unser jüngster Volltreffer: Über 35% Gewinn mit Silber-Aktie

Silber- und Goldminen gehören zu den schwankungsstärksten Sektoren an der Börse. Das schreckt viele Anleger ab. Für gut vorbereitete Investoren entstehen genau daraus jedoch Chancen, die klassische Standardwerte kaum bieten können.

Unser jüngster Trade zeigt das eindrucksvoll!

Donnerstag, 11. Juni: Einstieg in der Panik

Der Markt crasht. Eine aufstrebende Junior-Silberaktie wird massiv abverkauft und schließt eine offene Kurslücke. Der Kurs liegt mehr als 50% unter dem Hoch vom Januar.

Die Stimmung ist miserabel.

Die Fundamentaldaten bleiben stark.

Für uns war das die perfekte Ausgangslage. Wir informierten unsere Premium-Abonnenten sofort per Eilmeldung und setzten ein klares Kauflimit bis 0,73 CAD.

Keine Emotion. Kein Rätselraten. Sondern ein konkreter Plan.

Dienstag, 16. Juni: Erste Gewinne gesichert!

Nur wenige Handelstage später dreht der Silberpreis kräftig nach oben. Die Aktie reagiert mit enormer Dynamik.

Wir nutzen die Bewegung konsequent und verkaufen die Hälfte der Position.

Ergebnis: Die ersten rund +30% Gewinn sind realisiert.

Donnerstag, 18. Juni: Trading-Ziel erreicht!

Die Aktie zeigt weiter relative Stärke und läuft direkt in unseren nächsten Zielbereich.

Wir verkaufen auch die restliche Position.

Das Resultat: über +35% Netto-Gewinn in exakt einer Handelswoche!

Das war kein Glückstreffer.

Das war das Ergebnis aus Marktkenntnis, technischer Disziplin, fundamentaler Einordnung und der Bereitschaft, genau dann zu handeln, wenn andere die Nerven verlieren.

Warum der Rohstoff-Zyklus weiter Kraft hat!

Der jüngste Ausverkauf war aus unserer Sicht nicht das Ende der Rohstoff-Story. Vielmehr bot erattraktive Einstiegschancen bei ausgewählten Qualitätswerten und spekulativen Sondersituationen.

Denn die großen Trends laufen weiter:

China kauft Gold im großen Stil: Im ersten Quartal 2026 importierte China rund 316 Tonnen Gold. Das zeigt: Die Nachfrage nach physischem Gold bleibt massiv.

Der globale Strombedarf explodiert: Rechenzentren, Künstliche Intelligenz, neue Stromnetze und Elektrifizierung treiben den Bedarf an Kupfer, Silber und kritischen Metallen weiter nach oben.

Energiesicherheit bleibt ein Megathema: Europas Industrie braucht verlässliche Energie. Neue langfristige Lieferverträge im Gasbereich zeigen, wie groß der strategische Energiebedarf weiterhin ist.

Rohstoffe bleiben damit nicht nur ein Börsenthema. Sie sind ein Macht-, Infrastruktur- und Sicherheitsfaktor.

Und genau in solchen Märkten entstehen immer wieder außergewöhnliche Chancen.

Die wichtigste Frage lautet jetzt: Sind Sie beim nächsten Signal dabei?

Viele Anleger sehen fallende Kurse und bekommen Angst.

Wir sehen fallende Kurse, prüfen die Daten, warten auf Extrempunkte - und handeln dann mit klaren Marken.

Genau das ist der Unterschied.

Beim Rohstoff-König erhalten Premium-Abonnenten konkrete Ideen, klare Einstiegsbereiche, definierte Gewinnziele und schnelle Updates per E-Mail und Push-Benachrichtigung.

Der jüngste Silber-Trade mit über +35% Gewinn in nur einer Handelswoche zeigt, welches Potenzial entstehen kann, wenn Panik auf Vorbereitung trifft.

Die nächsten Chancen werden nicht warten, bis die breite Masse wieder mutig ist. Sie entstehen genau dann, wenn der Markt unsicher ist.

Sichern Sie sich deshalb jetzt Ihr Premium-Abonnement beim Rohstoff-König und positionieren Sie sich für die kommenden Wochen, Monate und Jahre.

Jetzt Premium-Abonnement sichern: https://rohstoff-koenig.de/bestellen/

Nutzen Sie die kommenden Tage, um sich rechtzeitig auf die nächsten Chancen vorzubereiten.

Wir freuen uns, Sie in der Rohstoff-König-Community begrüßen zu dürfen.

Passend zum Silber-Trade empfehlen wir Ihnen an dieser Stelle auch unseren noch frischen Silber-Report, der neben unserer jüngst getradeten Aktie weitere interessante Unternehmen und Informationen bereithält.

https://rohstoff-koenig.de/

Mit rohstoffstarken Grüßen

Ihr Rohstoff-König-Team

Hinweis: Vergangene Wertentwicklungen und abgeschlossene Trades sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Rohstoff-, Minen- und Junior-Aktien können erheblichen Schwankungen unterliegen. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust. Dieser Beitrag dient werblichen Informationszwecken und stellt keine individuelle Anlageberatung dar.

Transparenz & Hinweis: Dies ist eine Werbeveröffentlichung. Performance-Beispiele und Erfolgsserien beziehen sich auf abgeschlossene bzw. dokumentierte Trades im Börsendienst. Diese sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Kapitalmarktinvestitionen bergen Risiken. Dies ist eine Werbeveröffentlichung. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung im rechtlichen Sinne. Kapitalmarktanlagen sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

Quellen: Der Rohstoff-König, Blue Moon Metals, Barron's., Reuters, Bloomberg, The Motley Fool AU, Investor's Business Daily, The Armchair Trader, Yahoo Finance. Intro-Bild: stock.adobe.com

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Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität und niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko, im äussersten und schlimmsten Fall sogar bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar bis zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, dar. Engagements in den Publikationen der, in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG vorgestellten Aktien und Produkte bergen zudem teilweise Währungsrisiken. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Small- und Micro-Cap-Werten und bei niedrig kapitalisierten Werten sowie bei Derivaten und Hebelprodukten nur so viel betragen, dass auch bei einem möglichen Totalverlust das Depot nur marginal an Wert verlieren kann.

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Zudem begrüsst und unterstützt die SYRAX RESEARCH AG die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und wird im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht darauf achten, dass diese von den Mitarbeitern, Autoren und Redakteuren beachtet werden. Hinweise gemäss §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und gemäss § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Mögliche Interessenkonflikte

Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen der SYRAX RESEARCH AG können für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen der jeweiligen Publikation sowie für andere Dienstleistungen von den jeweiligen Unternehmen oder verbundenen Dritten beauftragt worden und entgeltlich entlohnt worden sein. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

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Vorausschauende Informationen

Informationen und Statements in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG, insbesondere in (übersetzten) Pressemitteilungen, die keine historischen Fakten sind, sind sogenannte "forward-looking Information" (vorausschauende Informationen) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze. Sie enthalten Risiken und Unsicherheiten, aber nicht auf gegenwärtige Erwartungen des jeweils betreffenden Unternehmens, der jeweils betreffenden Aktie oder des jeweiligen Wertpapiers beschränkt, Absichten, Pläne und Ansichten. Vorausschauende Informationen können oft Worte wie z. B. "erwarten", "glauben", "annehmen", "Ziel", "Plan", "Zielsetzung", "beabsichtigen", "schätzen", "können", "sollen", "dürfen" und "werden" oder die Negativformen dieser Ausdrücke oder ähnliche Worte, die zukünftige Ergebnisse oder Erwartungen, Vorstellungen, Pläne, Zielsetzungen, Absichten oder Statements zukünftiger Ereignisse oder Leistungen andeuten, enthalten.

Beispiele für vorausschauende Informationen in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG schliessen ein: Produktionsrichtlinien, Schätzungen zukünftiger/anvisierter Produktionsraten sowie Pläne und Zeitvorgaben hinsichtlich weiterer Explorations- und Bohr- sowie Entwicklungsarbeiten. Diese vorausschauenden Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder sich als falsch herausstellen könnten und demzufolge bewirken, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen unterscheiden, die die von diesen vorausschauenden Aussagen angegeben oder vorausgesetzt wurden.

Solche Faktoren und Annahmen schliessen ein, sind aber nicht darauf beschränkt: Versagen der Erstellung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, der Gehalt, die Erzausbringung, die sich von den Schätzungen unterscheidet, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Proben- und Analysendaten, die Annahmen bezüglich der Genauigkeit des Repräsentationsgrads der Vererzung, der Erfolg der geplanten metallurgischen Testarbeiten, die signifikante Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, Versagen notwendiger Regierungs- und Umweltgenehmigungen oder anderer Projektgenehmigungen, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei den Projektentwicklungen und andere Faktoren.

Potenzielle Aktionäre und angehende Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Statements bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die die vorausschauenden Statements andeuteten. Solche Faktoren schliessen Folgendes ein, sind aber nicht darauf beschränkt: Risiken hinsichtlich der Ungenauigkeit der Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Mineralexploration, der Entwicklung und dem Bergbau, Risiken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit oder der Finanzlage der Zulieferer, der Veredlungsbetriebe und anderer Parteien, die mit dem Unternehmen Geschäfte betreiben; der unzureichende Versicherungsschutz oder die Unfähigkeit zum Erhalt eines Versicherungsschutzes, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Beziehungen zu Angestellten; die Beziehungen zu und die Forderungen durch die lokalen Gemeinden und die indigene Bevölkerung; politische Risiken; die Verfügbarkeit und die steigenden Kosten in Verbindung mit den Bergbaubeiträgen und Personal; die spekulative Art der Mineralexploration und Erschliessung einschliesslich der Risiken zum Erhalt und der Erhaltung der notwendigen Lizenzen und Genehmigungen, der abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralvorräte während des Abbaus; die globale Finanzlage, die aktuellen Ergebnisse der gegenwärtigen Explorationsaktivitäten, Veränderungen der Endergebnisse der Wirtschaftlichkeitsgutachten und Veränderungen der Projektparameter, um unerwartete Wirtschaftsfaktoren und andere Faktoren zu berücksichtigen, Risiken der gestiegenen Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder Behördenrisiken, Enteignung, der Besitzanspruch des Unternehmens auf die Liegenschaften einschliesslich deren Besitz, Zunahme des Wettbewerbs in der Bergbaubranche um Liegenschaften, Gerätschaften, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken hinsichtlich der Unsicherheit der zeitlichen Planung der Ereignisse einschliesslich Steigerung der anvisierten Produktionsraten und Währungsschwankungen.

Den Aktionären wird zur Vorsicht geraten, sich nicht übermässig auf die vorausschauenden Informationen zu verlassen. Von Natur aus beinhalten die vorausschauenden Informationen zahlreiche Annahmen, natürliche Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemein als auch spezifisch, die zur Möglichkeit beitragen, dass die Prognosen, Vorhersagen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Weder die SYRAX RESEARCH AG noch das jeweils betreffende Unternehmen, die jeweils betreffende Aktie oder das jeweilige Wertpapier sind nicht verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, entweder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, ausser von Gesetzes wegen.

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Postadresse

SYRAX Research AG

Sonnhaldenweg 29

9100 Herisau

Schweiz

E-Mail: info@rohstoff-koenig.de

Verwaltungsrat: Felix Ludwig

Rechtliche Hinweise

Sitz des Unternehmens

Sonnhaldenweg 29, Herisau, Schweiz

UID

CHE-250.180.158

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

CHE-250.180.158 MWST

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002058XXX,189388994,215837033,XC0009656XXX