Österreichs führender Versicherer führt eine zentralisierte, versicherungsspezifische KI für die Kundenüberprüfung in ganz Mittel- und Osteuropa ein

Die UNIQA Insurance Group, einer der führenden Versicherer in Österreich und Europa, hat sich für die Compliance-Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von SymphonyAI, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich vertikaler KI, entschieden, um die Kundenüberprüfung (CDD) in ihrem gesamten Geschäftsgebiet in Mittel- und Osteuropa zu vereinheitlichen. Mit Niederlassungen in 14 Ländern und rund 17 Millionen Kunden bündelt UNIQA eines der komplexesten Compliance-Umfelder der Region in einer einzigen, zentralisierten Informationsebene.

Auf Komplexität hin gestalten, statt sie zu umgehen

UNIQA suchte nach einer CDD-Lösung, die der Komplexität eines paneuropäischen Versicherers gerecht wird: eine Lösung, die Kunden einheitlich in Risikokategorien einordnen kann, mit den sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen in Mittel- und Osteuropa Schritt hält und sich auf verschiedene Märkte skalieren lässt, ohne dass eine länderspezifische Anpassung erforderlich ist.

UNIQA entschied sich nach einer Vergleichsprüfung für SymphonyAI, bei der die Geschwindigkeit der Implementierung und die versicherungsspezifische Fachkompetenz die ausschlaggebenden Kriterien waren. Die meisten Compliance-Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sind für den Bankensektor konzipiert und erfordern umfangreiche Anpassungen, bevor sie die für die Versicherungsbranche erforderlichen Funktionen erfüllen. Die Plattform von SymphonyAI umfasst spezielle Attribute für Versicherungsrisiken, die bereits von Anfang an vorkonfiguriert sind: Sie sind von Haus aus auf die Gegebenheiten der Kundenbeziehungen in der Versicherungsbranche zugeschnitten.

Always-on Compliance- speziell für die Versicherungsbranche entwickelt

Die Landschaft der Finanzkriminalität ist nicht statisch. Die Vorschriften entwickeln sich weiter, die Bedrohungen werden immer raffinierter, und die Komplexität grenzüberschreitender Geschäfte verstärkt beides noch. Dennoch stützen sich die meisten Compliance-Prozesse nach wie vor auf periodische Risikobewertungen, manuelle Überwachung und Kontrollmechanismen, die sich nur langsam anpassen. Always-on Compliance ist nur so gut wie die Informationen, auf denen sie basiert, und für Versicherer bedeutet dies: Risikoparameter, Ontologie und Risikoüberwachungsmodelle, die von Grund auf für die Versicherungsbranche entwickelt wurden. Die Compliance-Plattform von SymphonyAI zur Bekämpfung von Finanzkriminalität baut genau auf dieser Grundlage auf: kontinuierlich erfasste, aktualisierte und verwertete Risikoinformationen, die speziell auf die Realitäten der Compliance in der Versicherungsbranche zugeschnitten sind und nicht aus einem anderen Sektor adaptiert wurden.

Das Herzstück der Plattform bildet eine einheitliche Risikoinformationsschicht, die globale regulatorische Entwicklungen, sich weiterentwickelnde Bedrohungsdaten und institutionelles Wissen zu einer einzigen, kontinuierlich angereicherten Quelle für operativen Kontext zusammenführt. Die Risikoüberwachungsmodule werden stets mit den neuesten Vorschriften und Funktionen aktualisiert, wodurch sichergestellt wird, dass die Bewertung niemals auf veralteten Informationen basiert. Jede Entscheidung ist nachvollziehbar und erklärbar, mit einer klaren Nachverfolgbarkeit und Kontrollmechanismen, die so konzipiert sind, dass sie einer behördlichen Überprüfung standhalten.

Für UNIQA bedeutet dies eine Kundenrisikoklassifizierung, die sich parallel an die regulatorischen Rahmenbedingungen in allen 14 Märkten anpasst. Da die Lösung über eine zentralisierte SaaS-Architektur bereitgestellt wird, gelten Aktualisierungen der Risikomodelle und regulatorischen Anforderungen ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung einheitlich im gesamten Unternehmen.

"Finanzkriminalität ist ein fortwährendes Phänomen, das sich ständig weiterentwickelt, doch die Reaktion der Branche ist bislang weitgehend reaktiv geblieben: regelmäßige Bewertungen, verzögerte Anpassung der Kontrollmaßnahmen, isolierte Arbeitsabläufe", sagte John Edison, Präsident des Bereichs Finanzdienstleistungen bei SymphonyAI. "UNIQA hat erkannt, dass Compliance als sich kontinuierlich weiterentwickelnde Fähigkeit fungieren muss und nicht als episodische Maßnahme. Genau das bietet Always-on Compliance: einheitliche Risikoinformationen, die stets aktuell und umsetzbar sind und so konzipiert sind, dass sie mit dem Tempo des Wandels Schritt halten."

Verfügbarkeit

Die Plattform von SymphonyAI zur Bekämpfung von Finanzkriminalität steht Finanzinstituten weltweit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.symphonyai.com/financial-services/ oder fordern Sie eine Demo an.

Über die UNIQA Insurance Group

Die UNIQA Insurance Group ist eines der führenden Versicherungsunternehmen Österreichs mit Hauptsitz in Wien und ist seit 1990 an der Wiener Börse notiert. Mit einer mehr als 200-jährigen Geschichte betreut UNIQA rund 17 Millionen Kunden in 14 Ländern, vor allem in Österreich sowie in Mittel- und Osteuropa. UNIQA bietet ein breites Spektrum an Versicherungs-, Gesundheits- und Präventionsdienstleistungen an.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet branchenspezifische KI-Plattformen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu meistern von der Bekämpfung von Finanzkriminalität über die Verbesserung der Filialleistung bis hin zur Steigerung der Effizienz in der Fertigung. SymphonyAI genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller sowie viele der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet branchenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Erfahren Sie mehr unter https://www.symphonyai.com/.

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