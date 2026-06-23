Mit der Übernahme von Zimmermann PV-Steel will Nextpower sein Solarproduktportfolio ausbauen, seine Marktpräsenz um 15 zusätzliche Länder erweitern und Zugang zu einem großen, bestehenden Kundenstamm erhalten. Nextpower, US-amerikanischer Spezialist für Solarparks und Tracker-Technologie übernimmt die Zimmermann PV-Steel Group. Zimmermann PV-Steel ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Photovoltaik-Montagesystemen. Das Unternehmen hat eine installierte Solarpark-Leistung von mehr als 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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