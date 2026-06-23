Auf den Foren werden Führungskräfte aus dem Technologiebereich die notwendigen Kompetenzen vermittelt, um KI zu operationalisieren und leistungsstarke IT-Organisationen aufzubauen, die messbare Geschäftsergebnisse erzielen.

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die vollständigen Konferenzprogramme für sein Technology Innovation Forum Central (Austin, 14.-15. September 2026), das Technology Innovation Forum EMEA (London, 30. September-1. Oktober 2026) und das Technology Innovation Forum East (New York City, 4.-5. November 2026) bekannt gegeben.

Das diesjährige Thema "The IT Singularity" (Die IT-Singularität) ist ein Deep Dive in die neue KI-Ära, in der KI überall präsent ist und für sich genommen daher keinen Wettbewerbsvorteil mehr darstellt. Um erfolgreich zu sein, müssen Technologieführer, darunter Chief Information Officers, Chief Data Officers und Chief AI Officers, KI in ihre Betriebsmodelle integrieren, die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb modernisieren, Daten- und Governance-Praktiken stärken und Technologieinvestitionen an der Geschäftsstrategie ausrichten. Im Rahmen der Foren werden Technologieführer und ihre Teams erfahren, wie man KI verantwortungsbewusst skaliert, die Umsetzung beschleunigt und das Vertrauen der Führungskräfte in einem zunehmend autonomen, KI-gesteuerten Umfeld stärkt.

Einige der wichtigsten Sessions werden sein:

The AI Voyage From Experiments To Customer Outcomes (Die KI-Reise Von Experimenten zu Kundenergebnissen) : Diese Keynote-Session geht der Frage nach, wie führende Unternehmen den Übergang von isolierten Pilotprojekten zu unternehmensweiten KI-Programmen vollziehen, die einen messbaren geschäftlichen Nutzen erzielen.

: Diese Keynote-Session geht der Frage nach, wie führende Unternehmen den Übergang von isolierten Pilotprojekten zu unternehmensweiten KI-Programmen vollziehen, die einen messbaren geschäftlichen Nutzen erzielen. The Cognitive Operating Model (Das kognitive Betriebsmodell) : In dieser Keynote werden Sie erfahren, wie sich Entscheidungsprozesse zwischen Menschen und KI neu definieren lassen, um schnellere, kontrollierte und skalierbare Ergebnisse zu erzielen.

: In dieser Keynote werden Sie erfahren, wie sich Entscheidungsprozesse zwischen Menschen und KI neu definieren lassen, um schnellere, kontrollierte und skalierbare Ergebnisse zu erzielen. The Future Of Software: From Packaged Apps To Generated Business Capabilities (Die Zukunft der Software: Von App-Paketen zu generierten Geschäftsfunktionen) : Im Laufe dieser Keynote-Session werden die Teilnehmer erfahren, wie die agentische Entwicklung die Softwareökonomie neu gestaltet und Innovationen beschleunigt.

: Im Laufe dieser Keynote-Session werden die Teilnehmer erfahren, wie die agentische Entwicklung die Softwareökonomie neu gestaltet und Innovationen beschleunigt. Build AI Context With Knowledge Graphs (KI-Kontext mit Wissensgraphen aufbauen) : In dieser Diskussion geht es um die Frage, wie eine geregelte, kontextbezogene Datenbasis geschaffen werden kann, um die Genauigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI zu verbessern.

: In dieser Diskussion geht es um die Frage, wie eine geregelte, kontextbezogene Datenbasis geschaffen werden kann, um die Genauigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI zu verbessern. The Quantum And AI Opportunity (Die Chancen durch Quantencomputer und KI): In dieser Session erfahren Sie, was hinter dem Hype steckt, und lernen die praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien sowie deren Schnittstellen zur KI kennen.

"KI hat die Rolle von Technologieführern grundlegend verändert, da sie in jeden Aspekt von Technologie und Geschäftswelt Einzug gehalten hat", so Stephanie Balaouras, VP und Group Research Director bei Forrester. "Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, KI einzuführen, sondern sie so zu operationalisieren, dass sie einen echten Mehrwert für das Unternehmen schafft. Auf den Technology Innovation Forums werden wir Führungskräften zeigen, wie sich die IT-Singularität meistern lässt und wie aus KI-Investitionen ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil wird."

Im Rahmen der Foren wird Forrester zudem die Gewinner seiner Technology Awards ehren und Unternehmen würdigen, die durch ihre IT-Kompetenzen messbare Geschäftsergebnisse erzielt haben. Die Teilnehmer werden außerdem Zugang zu speziellen Programmen und Zertifizierungen mit Schwerpunkt auf KI, Datenbereitschaft und Hochleistungs-IT-Strategien erhalten.

Quellen:

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Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der weltweit einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalisierung, Marketing, Umsatz und Produktentwicklung dabei, in einer von KI geprägten Welt selbstbewusste Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kundenorientierte Ausrichtung zu beschleunigen. Unser einzigartiges Forschungs- und kontinuierliches Beratungsmodell hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ziele schneller und mit mehr Sicherheit zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

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