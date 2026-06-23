HEIDELBERG präsentierte sich gestern auf der Industrial Technology-Konferenz von mwb research. Der Leiter der Investor Relations, Marc Schellenberger, betonte, dass das Unternehmen sich von einem traditionellen Druckhersteller zu einer fortschrittlichen Plattform für industrielle Technologien und Verpackungsautomatisierung wandelt. Während die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 25/26 weiterhin unter makroökonomischem Druck standen, mit stabilen Umsätzen von 2,29 Mrd. EUR und einer um 50 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen bereinigten EBITDA-Marge von 6,6 %, deutet die Prognose des Managements für das Geschäftsjahr 26/27 auf eine klare Margenrückkehr hin, die durch Kostendisziplin und das Wachstum in den hochdynamischen Segmenten Verteidigung und digitales Ökosystem vorangetrieben wird. Wir sind der Ansicht, dass die Aktie erhebliches Selbsthilfepotenzial und hochtechnologische Optionen bietet, weshalb wir unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 2,50 EUR bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
© 2026 mwb research