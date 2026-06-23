Die Hauptversammlung von Voltatron hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und den M&A Plan für Buy-and-Build bekräftigt, wobei der CFO auf eine Finanzierungswürdigkeit bis zum Q3 2026 durch aktive Bankengagements hinweist. Dies stellt eine wesentliche Risikominderung des von CEO gewährten Aktionärsdarlehens (fällig 2028) dar. Parallel dazu verankert die Ernennung von Christian Eibach als CSO einen strategischen Wandel hin zur vertikalen Integration (Kabelverlegung, Spritzguss, vollständige Geräteassemblierung), und eine neue Beschaffungsfähigkeit in China könnte zu einer Bruttomargenexpansion von über 200 BP führen (mwb Schätzung), obwohl dies ein Upside-Szenario bleibt, das von der Umsetzung abhängt. Kurzfristige Gegenwinde (Inflation bei Harzen und Edelmetallen, vorsichtige Kunden) bestehen weiterhin, und die Disziplin im Working Capital nach M&A bleibt wichtig. Wir bestätigen die Spekulative KAUF-Empfehlung mit einem Kursziel von 5,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/voltatron-ag
© 2026 mwb research