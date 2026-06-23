Das Unternehmen möchte europäische Partnerschaften ausbauen, Energiesysteme gemäß NATO-Spezifikationen präsentieren und gemeinsam mit der McMaster University entwickeltes, disruptives IP vorstellen

München, Deutschland / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ("Aegis" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen diese Woche an The smarter E Europe 2026 in München, Deutschland, dem größten Messeverbund Europas für die Energiebranche, teilnehmen wird.

The smarter E Europe 2026 wird mehr als 2.800 ausstellende Unternehmen empfangen und erwartet vom 23. bis 25. Juni 2026 über 100.000 Branchenfachleute auf etwa 200.000 m² Ausstellungsfläche auf der Messe München. (https://www.thesmartere.de/home) Die Veranstaltung vereint vier führende energierelevante Fachmessen unter einem Dach: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe.

Ziele der Messeteilnahme

Aegis nutzt The smarter E Europe 2026 als gezielte Networking-Plattform, um

- eine Reihe von strukturierten Treffen mit Investoren abzuhalten, um das aktuelle und im Aufbau befindliche IP-Portfolio des Unternehmens sowie dessen Kommerzialisierungsfahrplan zu erörtern;

- die Zusammenarbeit mit bestehenden F&E-Partnern zu vertiefen und sich hinsichtlich technischer Meilensteine, Zeitpläne für den Praxiseinsatz sowie neuer Möglichkeiten der gemeinsamen Entwicklung abzustimmen;

- potenzielle Kunden sowohl für die aktuellen, gemäß NATO-Spezifikationen gefertigten High-C-Rate-Batteriesysteme von Aegis als auch für das zukünftige disruptive IP zu gewinnen, das das Unternehmen gemeinsam mit der McMaster University, einer der vier führenden Forschungsuniversitäten Kanadas, entwickelt.

Durch diese gezielten Aktivitäten möchte Aegis seine Präsenz in den sich schnell entwickelnden europäischen Märkten für Energie, Verteidigung und kritische Infrastrukturen ausbauen.

"Der Schwerpunkt unserer Teilnahme an The smarter E Europe liegt darauf, eine Reihe strategischer Gespräche mit Investoren, Forschungspartnern und potenziellen Kunden voranzutreiben", sagte Ramtin Rasoulinezhad, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. "Diese Gespräche stellen eine Möglichkeit dar, um zu verdeutlichen, wie unser Technologie-Fahrplan, unsere Strategie für geistiges Eigentum sowie unsere Kommerzialisierungspläne mit den neuen Marktanforderungen in den Bereichen Energiespeicherung, kritische Infrastruktur und Resilienz übereinstimmen.

Im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit der McMaster University steht die Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologien, die für eine High-C-Rate-Leistung und den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt sind. Die Konferenz bringt viele der Interessenvertreter zusammen, die zu den nächsten Phasen der Entwicklung, Validierung und der Implementierung beitragen können, was sie zu einem wertvollen Forum für sowohl technisches als auch kommerzielles Engagement macht."

Treffen und Gespräche mit Investoren/Kunden

Während der gesamten Messe wird Aegis eine geplante Reihe von Einzel- und Kleingruppengesprächen führen mit

- IP-orientierte Investoren, um die Patentstrategie, Lizenzierungsmöglichkeiten und Kommerzialisierungsstrategien des Unternehmens zu prüfen;

- bestehenden F&E-Partnern, um sich hinsichtlich der laufenden gemeinsamen Entwicklung und Projekte der nächsten Phase abzustimmen;

- potenziellen Kunden, um den Einsatz der aktuellen High-C-Rate-Systeme von Aegis gemäß NATO-Spezifikationen sowie den frühzeitigen Zugang zum disruptiven IP zu besprechen, das in Partnerschaft mit der McMaster University entwickelt wird.

Um ein Treffen anzufragen oder in den Terminkalender von Aegis in München aufgenommen zu werden, wenden Sie sich bitte an:

Aegis Critical Energy Defence Corp. - Terminanfragen

E-Mail: david@aegiscriticalenergy.com

Über The smarter E Europe

The smarter E Europe ist als größter Messerverbund Europas für die Energiebranche anerkannt und bietet eine umfassende Plattform für die Bereiche Solar, Energiespeicherung, E-Mobilität und Energiemanagement. Durch die Zusammenführung von vier zentralen Fachmessen - Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe - fungiert die Veranstaltung als zentraler Dreh- und Angelpunkt für Entscheidungsträger, Innovatoren und Investoren, die die zukünftige Energielandschaft gestalten.

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. ist ein Spezialist für moderne High-C-Rate-Energiespeichersysteme, die für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Infrastruktur und Industrie entwickelt wurden. Die Produkte des Unternehmens sind zertifiziert und gemäß NATO-Spezifikationen gebaut und wurden für den Betrieb unter extremen Bedingungen konzipiert, einschließlich Einsätzen in arktischen und anderen extremen Klimabedingungen. In Partnerschaft mit der McMaster University, einer der vier führenden Universitäten Kanadas, entwickelt Aegis eine Pipeline disruptiver IP an High-C-Rate-Batterien und Batterietechnologien für extreme Umgebungen, die für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie kritische Infrastrukturen bestimmt sind. Das Technologie-Portfolio von Aegis peilt geschäftskritische Anwendungsfälle wie KI-Rechenzentren, Häfen und Logistik-Hubs, MMR/SMR-Energieprojekte und Weltraumplattformen an, bei denen Zuverlässigkeit, Leistung und Resilienz von grundlegender Bedeutung sind. Besuchen Sie uns unter https://aegiscriticalenergy.com/.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

http://www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

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