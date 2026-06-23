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ratgeberGELD.at
23.06.2026 13:39 Uhr
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Cisco Systems (CSCO): Neues Fundament nach Kurssprung!

Die Seitwärtsbewegung könnte die perfekte Einstiegschance sein!

Rückblick

Nach den phänomenalen Quartalszahlen im Mai sprang die Aktie per Gap-Up nach oben. Nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 130 US-Dollar, sehen wir gerade eine klassische, gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau.

Cisco Systems-Aktie: Chart vom 22.06.2026, Kürzel: CSCO, Kurs: 119.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, müssen die Bullen den Kurs über das Niveau von 122 US-Dollar heben und schließlich über das Allzeithoch bei 130 US-Dollar hieven.

Mögliches bärisches Szenario

Die Zone um 116 US-Dollar dient aktuell als kurzfristiger Boden. Sollte diese brechen, liegt eine stärkere Auffanglinie im Bereich von 113 USD. Geht es darunter, könnte die 50-Tagelinie angelaufen werden und danach der GAP-Close erfolgen.

Meinung

Lange Zeit galt Cisco als solider, aber träger Netzwerkgigant. Im Jahr 2026 hat sich das Blatt jedoch dramatisch gewendet. Cisco hat sich erfolgreich als unverzichtbarer Infrastruktur-Zulieferer für das KI-Zeitalter neu positioniert. Im dritten Quartal wurden die Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar (+12 % im Jahresvergleich) pulverisiert. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 % auf 1,06 US-Dollar. Allein im dritten Quartal sammelte Cisco KI-Infrastruktur-Aufträge im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar von großen Cloud-Anbietern (Hyperscalern) ein. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 62,8 bis 63 Milliarden US-Dollar. Durch die Kursexplosion ist die Aktie aber nicht mehr günstig.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 479 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.09 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Cisco ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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