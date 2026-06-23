Cisco Systems (CSCO): Neues Fundament nach Kurssprung!

Die Seitwärtsbewegung könnte die perfekte Einstiegschance sein!

Rückblick

Nach den phänomenalen Quartalszahlen im Mai sprang die Aktie per Gap-Up nach oben. Nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 130 US-Dollar, sehen wir gerade eine klassische, gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau.

Cisco Systems-Aktie: Chart vom 22.06.2026, Kürzel: CSCO, Kurs: 119.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, müssen die Bullen den Kurs über das Niveau von 122 US-Dollar heben und schließlich über das Allzeithoch bei 130 US-Dollar hieven.

Mögliches bärisches Szenario

Die Zone um 116 US-Dollar dient aktuell als kurzfristiger Boden. Sollte diese brechen, liegt eine stärkere Auffanglinie im Bereich von 113 USD. Geht es darunter, könnte die 50-Tagelinie angelaufen werden und danach der GAP-Close erfolgen.

Meinung

Lange Zeit galt Cisco als solider, aber träger Netzwerkgigant. Im Jahr 2026 hat sich das Blatt jedoch dramatisch gewendet. Cisco hat sich erfolgreich als unverzichtbarer Infrastruktur-Zulieferer für das KI-Zeitalter neu positioniert. Im dritten Quartal wurden die Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar (+12 % im Jahresvergleich) pulverisiert. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 % auf 1,06 US-Dollar. Allein im dritten Quartal sammelte Cisco KI-Infrastruktur-Aufträge im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar von großen Cloud-Anbietern (Hyperscalern) ein. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz von 62,8 bis 63 Milliarden US-Dollar. Durch die Kursexplosion ist die Aktie aber nicht mehr günstig.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 479 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.09 Mrd. USD

Meine Meinung zu Cisco ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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