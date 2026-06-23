IREN, früher unter dem Namen Iris Energy bekannt, hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einem Anbieter von Hochleistungsrechenzentren für die Künstliche Intelligenz entwickelt. Das australische Unternehmen betreibt großskalige Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und kombiniert dabei zwei der dynamischsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre: Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur. Während viele Investoren IREN weiterhin primär als Bitcoin-Miner wahrnehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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