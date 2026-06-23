Eni: Im Wandel zwischen traditionellem Ölgeschäft und zielgerichteter Energiewende

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 20 2027/06: Basiswert Eni S.P.A.
18,14 EUR 18,15 EUR 0,44% Basiswertkurs: 21,58 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Milan SeDex, 14:13:56 Max Rendite 10,19% Discount in % 15,93% Abstand zum Cap in % -7,36% Max Rendite in % p.a. 10,16% p.a. Cap 80,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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