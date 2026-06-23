Eni: Im Wandel zwischen traditionellem Ölgeschäft und zielgerichteter Energiewende

Eni treibt den Umbau vom klassischen Ölkonzern zu einem integrierten Energieanbieter konsequent voran. Mit einem klaren Fokus auf finanzielle Disziplin und diversifiziertes Wachstum zielt das Unternehmen darauf ab, verlässliche Renditen für Anleger zu erwirtschaften. Die aktuelle Strategie bis 2030 zeigt, wie sich der italienische Konzern in einem dynamischen Marktumfeld neu positioniert.

Das integrierte Energiemodell

Das Geschäftsmodell von Eni basiert auf einer Doppelstrategie, welche die traditionelle Förderung von fossilen Brennstoffen mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren Energien verbindet. Die Sparte Exploration und Produktion von Öl und Gas bleibt das finanzielle Fundament des Konzerns und generiert die notwendigen Cashflows, um den Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu finanzieren. Dabei setzt Eni auf das sogenannte Satellitenmodell, bei dem eigenständige, hochintegrierte Geschäftseinheiten wie Plenitude und Enilive geschaffen werden. Dieser Ansatz erlaubt es dem Konzern, gezielt Kapital und strategische Partner für spezifische Geschäftsbereiche anzuziehen, während die Muttergesellschaft die strategische Richtung vorgibt. Die Verknüpfung von traditioneller Energiegewinnung und neuen Technologien soll eine kontinuierliche Wertschöpfung sicherstellen.

Neuausrichtung und strategische Allianzen im Jahr 2026

Im Rahmen des Capital Markets Updates 2026 hat Eni eine Reihe von operativen Weichenstellungen vorgenommen, um das eigene Portfolio weiter zu fokussieren. Ein zentrales Element ist der Plan zur Dekonsolidierung der Tochtergesellschaft Plenitude, der mit einer nicht-proportionalen Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro einhergeht, um das weitere Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien finanziell abzusichern. Gleichzeitig baut der Konzern sein internationales Geschäft um und hat beispielsweise im Juni 2026 zusammen mit Petronas das Joint Venture Searah gegründet, welches die Aktivitäten in Indonesien und Malaysia bündelt. Zudem profitiert Eni von den soliden Rohstoffpreisen, hat infolgedessen die Prognosen für den operativen Cashflow nach oben angepasst und das laufende Aktienrückkaufprogramm erweitert.

Satellitenunternehmen als Motoren für zukünftiges Wachstum

Die zukünftigen Wachstumsperspektiven von Eni stützen sich maßgeblich auf den Ausbau der Übergangsgeschäfte Plenitude und Enilive. Plenitude vereint die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit dem Endkundengeschäft und plant, die installierte Kapazität bis zum Jahr 2030 auf 15 Gigawatt zu erhöhen. Durch die Integration von Neukunden, unter anderem durch Übernahmen wie die von Acea Energia, wird eine breite Basis für stabile Einnahmen geschaffen. Parallel dazu treibt Enilive das Geschäft mit Biokraftstoffen voran und peilt für 2030 eine Produktionskapazität von fünf Millionen Tonnen an. Neben diesen Satellitenunternehmen sieht Eni auch im Ausbau des Flüssiggasgeschäfts (LNG), etwa durch neue Projekte in Argentinien, einen wesentlichen Treiber, um die globale Nachfrage nach Brückentechnologien zu bedienen.

Resilienz in einem volatilen Marktumfeld

In der aktuellen Marktlage positioniert sich Eni durch eine ausgeprägte geografische und rohstoffspezifische Diversifikation, um Risiken abzufedern. Die Unternehmensführung erwartet für den Zeitraum von 2026 bis 2030 kumulierte operative Cashflows von rund 71 Milliarden Euro, was bei anhaltender Kapitaldisziplin zu erheblichen freien Mitteln führen soll. Diese finanzielle Flexibilität ermöglicht es dem Konzern, die Verschuldungsquote auf einem niedrigen Niveau von 10 bis 15 Prozent zu halten. Für Anleger bedeutet dies eine in Aussicht gestellte Kontinuität bei der Gewinnausschüttung, da das Unternehmen plant, bei sehr günstigen Marktbedingungen zusätzliche liquide Mittel an die Aktionäre weiterzugeben. Insgesamt strebt Eni bis zum Ende des Jahrzehnts eine Kapitalrendite (ROACE) von etwa 13 Prozent an und signalisiert damit Vertrauen in die eigene Profitabilität durch den laufenden Branchenzyklus hindurch.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Eni S.p.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Eni S.p.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU7T4H, das am 24.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Eni S.p.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 20,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Eni S.p.A. an der maßgeblichen Börse am 17.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 20,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die Eni S.p.A. am 17.06.2027 auf oder über 20,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 23.06.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK